Auto elettriche | il Dragone punta l’Europa PwC | “800 mila vetture cinesi sul mercato europeo entro il 2025”

(Di martedì 8 novembre 2022) Da mesi, ormai, è un rincorrersi di allarmi da parte degli analisti di settore i quali avvertono che il “buco” lasciato dai costruttorimobilistici europei nel(soprattutto di EV) sta lentamente venendo colmato dai veicoli “made in China”; e che, da qui ai prossimi tre anni, la loro fetta dipotrebbe ampliarsi sempre di più. Le ultime previsioni in merito sono arrivate da uno studio condotto da PwC, riportato dal sito specializzatonews.com, secondo cui saranno circa 800i veicoli che dalla Cina saranno immessi sulil, per la gran parte full electric. Un risultato che, a detta degli analisti della società britannica, sarà dato dalla combinazione di due fattori principali: la ...

Agenzia ANSA

Il passaggio dallealimentate a combustibili fossili a quelleè quindi una parte fondamentale della lotta al cambiamento climatico. Tuttavia, a causa del fastidio percepito della ...I pedoni sono costretti a passare per la strada con il rischio di essere investiti dalle. ... Le pedanefanno bella mostra davanti alle vetrine dei negozi. Nemmeno fossero messi lì in ... Svezia: stop a incentivi per acquisto auto elettriche - Attualità Secondo la società di consulenza britannica PricewaterhouseCoopers, nel prossimo futuro la Cina accrescerà la sua presenza sul mercato europeo elettrico e non, ma già oggi l'Europa si prepara a divent ...Che tra Renault e la cinese Geely ci fosse in ballo qualcosa di più di un accordo per le operazioni in Corea lo si era capito in occasione del salone dell’auto di Parigi dello scorso ottobre, qundo il ...