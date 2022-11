Va in scena al Teatrosophia “Diario licenzioso di una cameriera”

(Di lunedì 7 novembre 2022) “di una”: la delicata ribellione di una donna contro il lato più oscuro dell’alta società La pièce di Mario Moretti, adattata e diretta da Gianni De Feo, sarà aldall’11 al 13 novembre, per raccontare le contraddizioni e le depravazioni di una Belle Epoque parigina più contemporanea di quanto sembri Una malinconica villa di periferia. Una coppia di borghesucci un po’ patetici, lui alle prese con bisogni erotici insoddisfatti e lei sempre più fragile, mentre cerca di reggere il peso di rigide regole cattoliche. E tra le pieghe di questa quotidianità decadente, lo sguardo di Célestine, austera domestica tanto misurata nelle movenze quanto determinata a ottenere ciò che desidera attraverso quella capacità di seduzione che è la sua sola arma. Da questo quadro primonovecentesco – ma ...

... Teatro Trastevere ,(che ha ospitato il festival dal 30 settembre al 2 ottobre, e ... Si alterneranno inScusa di Jacopo Dragonetti , in cui due ragazzi sono incapaci di voler ...Inla drammaturgia contemporanea caratterizzata dalla pluralità dei linguaggi, icone di una ... Quattro i teatri capitolini coinvolti: il teatro Trastevere, ildi piazza Navona, ...Ipazia Production - sarà in scena al Teatrosophia da venerdì 11 a domenica 13 novembre 2022 (orario: venerdì e sabato, ore 21.00; domenica, ore 18.00).(AGR) Lo spettacolo, liberamente tratto dal romanzo: Journal d’une femme de chambre” di Octave Mirbeau, nell’adattamento teatrale di Gianni De Feo, mette in evidenza una figura femminile sfruttata dal ...