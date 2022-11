Shevchenko | 'Italia | grazie per il supporto all'Ucraina'

ha ricevuto il Golden Boy Career Award: "Voglio ringraziare tuttaper il supporto al mio paese e al popolo ucraino" Andrijè stato premiato con il Golden Boy Career Award, ecco le parole dell'ex calciatore del Milan durante la cerimonia. "Per me è ...... che per lo shopping e le passeggiate in centro è il quartiere. Cosa mangiare a Kiev. ... I cittadini dell'possono entrare in Ucraina solo con passaporto valido per almeno 3 mesi. Non è ...Shevchenko ha ricevuto il Golden Boy Career Award: «Voglio ringraziare tutta Italia per il supporto al mio paese e al popolo ucraino» Andrij Shevchenko è stato premiato con il Golden Boy Career Award, ...Andrij Schevchenko è stato premiato con il Golden Boy Career Award, ecco le sue parole durante la cerimonia Andrij Schevchenko è stato premiato con il Golden Boy Career Award, ecco le sue parole duran ...