Sbarchi di migranti | Donzelli zittisce Vauro con una domanda | “Quanti ne ospiti a casa tua?” video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 novembre 2022) “Onorevole Minnie, ogni tanto dovresti togliere il costume”, “ne? Visto che fai il bulletto…”. E’ stato questo il punto più duro della polemica, in studio, tra Giovannie il vignettistaSenesi, nel corso del quale il parlamentare di Fratelli d’Italia, con quella domandina semplice semplice, arrivata al termine della solita requisitoria deida accogliere tutti in Italia, ha praticamente zittito il polemista di sinistra., scontro suida Giletti A Non è l’arena su La7, nella puntata di ieri sera, si parlava deglidi due navi ong, la Geo Barents e la Humanity 1 e Giovanniha spiegato la linea del ...