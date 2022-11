Reddito di cittadinanza | importo più alto per il mese di novembre | ecco chi ne usufruirà e date

Leggi su topicnews

(Di lunedì 7 novembre 2022) L’della nuova ricarica erogata sarà più elevato, dovrebbe aumentare di 150 euro, ma non sarà così per tutti.chi resta escluso e ledi erogazione dell’Ildi, questodi2022, sarà più elevato perché conterrà anche il bonus 150 euro che fa parte del Decreto Aiuti ter, dell’amministrazione guidata da Mario Draghi. Ma non ci sarà questo aumento per tutti. carddi-fonte webModalità e requisiti Non a caso, il bonus 150 euro, che sarà erogato in modo automatico acolditramite ricarica sulla card Rdc, verrà dato soltanto a quei nuclei familiari che ...