Perché non dovete installare Marvel Snap

(Di lunedì 7 novembre 2022) Uno schiocco di dita e il vostro tempo libero sarà dimezzato per sempre. Fidatevi, è ineluttabile.se avrete la malsana idea disui vostri smartphone (o nei vostri pc) verrete risucchiati via, come se Doctor Strange avesse aperto un portale sotto le vostre vite. Non stiamo esagerando,la nuova app della Casa della Idee crea davvero dipendenza. Merito di un gioco strategico di carte collazionabili veloce, dinamico, intuitivo e soprattutto pienamente coerente con la mitologia. Adesso vi spieghiamo cos’è edovreste evitarlo come la peste. Partiamo da una coincidenza inquietante: la mente perversa dietro questo gioco è quella di Ben Brode. Chi è? Soltanto uno dei papà di Hearthstone. Gente che sa come legarti a un tavolo ...