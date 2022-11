Partono i ricorsi | è già guerra sulle elezioni americane

Il Secolo XIX

Ma andiamo con ordine: entrambi ida una premessa comune: ai sensi del Tuel, il testo unico degli enti locali, Pascucci in quanto consigliere metropolitano di Roma (equiparato nella ...... una specie di Rockefeller del Diciannovesimo secolo, benefattore unico, oradalle banche ... Dopo che un Tribunale Ue ha accolto idell'ex socio di maggioranza, l'imprenditore Vittorio ... Imu dei coniugi, partono i primi ricorsi. Per i Comuni del Tigullio e del Golfo Paradiso si apre una falla ne… I Repubblicani contestano la pratica del voto per posta via ricorsi in tre Stati Usa. Ma anche i loro elettori vi ricorrono sempre di più ...