Pianeta Milan

ILPROBLEMA - Il portoghese, come dimostrato a più riprese anche con i tifosi, sta bene al, che chiaramente vorrebbe estendere il documento in scadenza nel 2024: i problemi rimangono ...Ilvantaggio dura però solo qualche minuto: al 35' Casarotto si prende l'incarico di una ... tentativo di rabona dell'albanese e intervento provvidenziale del portiere. Allo scadere della ... Milan, la duplice missione di Giroud: rinnovo e Mondiale Il Milan trema per il futuro di Rafael Leao. Non soltanto il Mondiale invernale, che rischia di complicare terribilmente i piani dei rossoneri, oltre alla mancanza dell'accordo sulle cifre per il rinn ...Milan Atalanta Primavera 4-0: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per l’undicesima giornata di campionato Il Milan Primavera sfida questa mattina l’Atalanta al PUMA House of Footb ...