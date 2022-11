(Di lunedì 7 novembre 2022) Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. È proprio oggi che sono ancora più tuo è proprio oggi che sei ancora più mia: il nostro patto di non lasciarci Mai soli Mai non conosce sconfitte ...

Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. È proprio oggi che sono ancora più tuo è proprio oggi che sei ancora più mia: il nostro patto di non lasciarci Mai soli Mai non conosce sconfitte ...... pronti a rendere omaggio a uno dei gruppi più antichi del tifo giallorosso in un locale zona Tiburtina - Pietralata, con ospiteche ha cantato l'ormai amatissima "Mai sola mai". Dopo i ... Marco Conidi: «Roma, tu sei la nostra Famiglia. Non c'è derby perso che possa farci amare di meno» Sempre e per sempre dalla stessa parte mi troverai. È proprio oggi che sono ancora più tuo è proprio oggi che sei ancora più mia: il nostro patto di ...