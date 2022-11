Gigi Riva | in un docufilm la leggenda del calcio ' adottata' dalla Sardegna

AGI Ci sono vent'anni di gestazione e 'corteggiamento' e due di lavorazione, fra riprese, ricerche d'archivio e delle location dietro '. Nel nostro cielo un rombo di tuono', l'ambizioso docufilm di Riccardo Milani su uno dei più grandi calciatori italiani di tutti i tempi. Il lungometraggio (quasi due ore e tre quarti di ...Nel nostro cielo un Rombo di Tuono. Al Cinema Spazio Odissea di Cagliari è stato presentato il film dedicato a, la leggenda dello scudetto rossoblù del 1970, che da oggi 7 novembre, data del compleanno numero 78 per l'attaccante del Cagliari e della Nazionale, farà il giro prima della Sardegna e poi ...Un’opera monumentale per un campione-monumento come Gigi Riva. “ Nel nostro cielo un rombo di tuono ” esce oggi e promette di soddisfare il palato dei tifosi rossoblù, in primis, degli sportivi (non s ...La vita del centravanti del Cagliari diventa un lungometraggio. Il regista Milani: "Gigi è una lezione di stile" ...