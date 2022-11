Fiere | al via la quinta edizione di Milano Digital Week

(Di lunedì 7 novembre 2022) (Adnkronos) – Torna in presenza con la sua, la più grande manifestazione italiana dedicata all’educazione, alla cultura e all’innovazionee – promossa dal Comune di, realizzata da Iab Italia, Cariplo Factory e Hublab, con il sostegno del main partner Intesa Sanpaolo e l’Adnkronos media partner. Cinque giorni in calendario, dal 10 al 14 novembre: il tema è Lo Sviluppo dei Limiti, pensato in occasione del cinquantesimo anniversario della ricerca proposta dal Club di Roma nel 1972 e realizzata da ricercatrici e ricercatori del Mit (Massachusetts Institute of Technology) di Boston I Limiti allo Sviluppo, prima critica “ecologica” del modello di produzione occidentale in continua espansione. L’evento inaugurale, giovedì ...

Cremona Sera

Milano, 7 nov. " Torna in presenza con la sua quinta edizione Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all'educazione, alla cultura e all'innovazione digitale " promossa dal ...Nizza era la solita camera a gas, code interminabili dapertutto soprattutto ieri, Domenica, ... a differenza di Milano, più accessibile che non sia il lingotto, fa sempre sì che in occasione ... Il 1 dicembre via alle Fiere Zootecniche Internazionali a CremonaFiere. Oltre 650 capi iscritti per una manifestazione che promette numeri record Soluzioni di prestigio sono fortemente ricercate intorno a via Vincenzo Monti, piazzale Cadorna ... Crescita importante per i prezzi delle case nella macroarea di Fiera-San Siro (+10,7%), trascinata ...Milano, 7 nov. (Adnkronos) - Torna in presenza con la sua quinta edizione Milano Digital Week, la più grande manifestazione italiana dedicata all educazione, alla cultura e all innovazione ...