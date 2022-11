Ucraina ultime notizie WP | pressing Usa su Kiev | sia aperta a colloqui con la Russia

Leggi su ilsole24ore

(Di domenica 6 novembre 2022) L'amministrazione Biden sta incoraggiando privatamente i leader ucraini a non escludere pubblicamente un’apertura a negoziare con lae a non dichiarare più che si rifiutano di partecipare aidi pace con il presidente Vladimir Putin al potere. Lo rivelano fonti informate al Washington Post. Aè allarme per i danni alle infrastrutture causati dalle bombe russe. Il sindaco Klitschko non esclude la possibilità di un blackout totale per mancanza di elettricità, riscaldamento, acqua, comunicazioni e invita i residenti a fare scorte di cibo o trasferirsi temporaneamente fuori città. Von der Leyen promette aiuti per 1,5 miliardi di euro al mese