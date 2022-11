Serie B 2022 2023 | 1-0 tra Como e Venezia | decide la rete di Bellemo

(Di domenica 6 novembre 2022) Massimo risultato col minimo sforzo per ilsulnel posticipo della dodicesima giornata di. Al Giuseppe Sinigaglia, i padroni di casa colgono l’opportunità di scappare un po’ via dalle ultime posizioni della classifica, riuscendo a battere i lagunari che erano nella stessa situazione. Fabregas e compagni in avanti conal minuto 65?, servito da Parigini. Gol che vale i 3 punti, con il risultato che rimane di 1-0.adesso in sedicesima posizione con 12 punti,invece impantanato dietro, con 9 punti e al penultimo posto. SportFace.

