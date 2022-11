Ostia | spari nelle case popolari | l' ipotesi di una guerra per il controllo della droga

Colpi di pistola ain aria, nessun ferito e forse un avvertimento. Tornano i proiettili sul mare di Roma in un luogo non insolito, quello del comprensorio di case popolare di viale Vasco De Gama . I 'Lotti'...Colpi di pistola ain aria, nessun ferito e forse un avvertimento. Tornano i proiettili sul mare di Roma in un luogo non insolito, quello del comprensorio di case popolare di viale Vasco De Gama . I 'Lotti'...Colpi di pistola a Ostia. Spari in aria, nessun ferito e forse un avvertimento. Tornano i proiettili sul mare di Roma in un luogo non insolito, quello del comprensorio di case popolare di viale Vasco ...I carabinieri indagano dopo le numerose segnalazioni arrivate venerdì sera. Trovati i bossoli, ma nessun ferito ...