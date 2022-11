Omicidio durante una lite a Castel Volturno | vittima uccisa davanti alla moglie

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Ce) – E’ un barbiere di 38 anni, Luigi Izzo, ladell’avvenuto nella notte a(Caserta). Secondo quanto ricostruito l’uomo si stava ritirando a casa con la, ed era nei pressi del cancello di ingresso, quando è stato raggiunto dal 27enne con cui aveva in precedenza litigato e dal papà di quest’ultimo. I due erano in auto. Il genitore del 27enne è sceso e dopo un diverbio ha colpito almeno quattro volte Izzo con un coltello da cucina che aveva preso nella sua abitazione. In caserma,al sostituto di Santa Maria Capua Vetere Annalisa Imparato, l’uomo avrebbe ammesso le proprie responsabilità, spiegando di aver agito per “difendere mio figlio“. Nella stazione ...

Ucciso in strada a coltellate davanti agli occhi della moglie. È morto così, nella notte, Luigi Izzo, barbiere 38enne di Castel Volturno (Caserta). L'uomo è ...