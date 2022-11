Muore soffocato da un boccone di mozzarella | tragedia in provincia di Salerno

Tragedia a Cetara, in provincia di Salerno. Un uomo di 61 anni è mortoieri mentre mangiava un boccone di mozzarella. Si chiamava Alfonso Romano, padre di due figli. L'uomo era a pranzo a casa del fratello, quando ha dato segni di soffocamento dopo aver ...E' morto, ieri, a Cetara, mentre ingoiava un bocconcino di fiordilatte, durante il pranzo. Alfonso Romano ha perso la vita per asfissia da soffocamento: il 61enne era separato e padre di due figli. ...Tragedia a Cetara, in provincia di Salerno. Un uomo di 61 anni è morto soffocato ieri mentre mangiava un boccone di mozzarella. Si chiamava Alfonso Romano, ...Soffocato da bolo alimentare mentre pranzava a casa. A Cetara un uomo e’ morto ieri per asfissia da soffocamento. Fatale un bocconcino di fiordilatte, a ostruirne le vie respiratorie. Alfonso Romano, ...