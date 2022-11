Monza | Palladino | «Bocchetti è un mio grande amico | a Genova abbiamo vissuto momenti bellissimi»

(Di domenica 6 novembre 2022) Raffaele, allenatore del, ha parlato prima del match di campionato con l’Hellas Verona. Le sue dichiarazioni Raffaele, allenatore del, ha parlato prima del match contro l’Hellas Verona ai microfoni di DAZN. PAROLE – «è un mio, asia in campo che fuori. Tuttora ci sentiamo spesso, siamo rimasti in ottimi rapporti. Il bello del calcio è anche questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' tra la Sampdoria di Stankovic e la Fiorentina di Italiano e quella dell'U - Power Stadium' tra ildie il Verona di Bocchetti in tempo realeLa Sampdoria e ilospitano rispettivamente la Fiorentina e il Verona in due gare molto delicate valide per la tredicesima giornata del ...... ha fatto il suo ritorno all'U - Power Stadium di: Marì, vistosamente fasciato e con il braccio sinistro immobilizzato, è stato inquadrato dalle telecamere in panchina conprima ...FOTO - Monza-Verona, Pablo Marì presente allo stadio. Abbraccio con Galliani e Palladino, le condizioni del difensore centrale ...Le formazioni ufficiali schierate dal primo minuto da Palladino e Bocchetti per Monza-Verona, fischio d'inizio alle ore 15 Le formazioni ufficiali schierate dal primo minuto da Palladino e Bocchetti ...