Finalmente Accademia | prima vittoria con Ostia | successo al tie break per le sannite

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 5 minutiin campionato per l’Volley che ieri pomeriggio ha superato il Volley Club(RM) con il punteggio di 3-2 (31-29, 21-25, 27-29, 25-21, 15-13) nella quinta giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Una partita dalle infinite emozioni quella andata in scena alla Palestra Rampone di Benevento, con capovolgimenti e colpi di scena da ambo le parti in tutti e cinque i tiratissimi set disputati. Una gara che sarebbe potuta terminare con qualsiasi altro risultato sia per le padrone di casa che per le avversarie, dimostratesi squadra di alto livello e con grandi potenzialità. Alla fine, probabilmente , il 3-2 è il risultato più giusto e premia la squadra che nel momento chiave della partita ha messo in campo qualcosa in più, non solo e non tanto a livello tecnico ...