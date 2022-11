Ex Gkn | l' appello degli operai | ' Chi può | qua A sentire che rumore fa la dignità'

(Di domenica 6 novembre 2022) Gliinvitano alla mobilitazione contro lo smobilizzo dei materiali. Appuntamento alle 8 di lunedì 7 novembre davanti ai cancelli della ex Gkn, ora Qf, di Campi Bisenzio

Lunedì 7 novembre Cobas, Cub e Usb del lavoro privato incrociano le braccia rispondendo all'appello dei lavoratori dello stabilimento di Campi Bisenzio