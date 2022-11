Russia | 13 morti nell' incendio in un locale notturno di Kostroma

Tredici persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite nell'incendio divampato in un locale notturno della città di Kostroma, a circa 300 km a nord - est di Mosca. Secondo le autorità, circa ...È di 15il bilancio dell' scoppiato la scorsa notte in un nightclub della città russa di , circa 350 km a nordest di Mosca . Lo riporta la Tass, che cita una fonte dei servizi di emergenza. Circa 250 ...L'Iran ha esportato droni in Russia prima dell'inizio della guerra con l'Ucraina. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amirabdollahian. Le affermazioni dei Paesi occidentali ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...