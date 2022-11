MotoGP | a fuoco la Ducati di Marco Bezzecchi durante le FP3 di Valencia Riminese illeso

Leggi su oasport

(Di sabato 5 novembre 2022) In una terza sessione di prove libere caratterizzata da un importante quantitativo di cadute già fin dalle prime battute, quella più spaventosa se la prende per distacco. Tant’è che, proprio dopo il suo volo, arriva la bandiera rossa a. In particolare, è accaduto questo: nei primi minuti,ha effettuato il giro di lancio, ma è caduto nel tentativo di lanciarsi. La cosa positiva è che il centauro è rimasto totalmente, ma la suaè andata a. LIVE, GP2022 in DIRETTA: Bagnaia lavora sul passo in ottica gara, a breve i time-attack per dare la caccia al Q2 A seguito dell’incidente, come detto, è stata esposta per alcuni minuti la bandiera rossa: mancavano poco più di 40 ...