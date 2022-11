Migranti | Humanity 1 | “Decreto è illegale Inammissibile selezionare chi deve sbarcare”

(Di sabato 5 novembre 2022) La situazione sulla nave1 – a bordo della quale ci sono 179 persone tra cui 104 minori – diventa sempre più complicata. Avranno pasti caldi ancora solo per tre giorni dopo di che dovranno fare i conti con la scarsezza di cibo. Joachim, capitano della nave della Ong Sosche da ieri sera si trova a largo delle coste di Catania insieme ad altre tre navi all’Adnkronos dice: “Sono responsabile della sicurezza di tutte le persone a bordo. Dopo circa due settimane sul ponte, con queste condizioni metereologiche e soprattutto con la storia dei sopravvissuti, tutte queste persone hanno bisogno di protezione. Stiamo esaurendo il cibo a bordo: due pasti caldi possono essere forniti solo per altri tre giorni. Abbiamo urgente bisogno diin un luogo sicuro. È un loro diritto e mi batterò per questo”. Il peggioramento del ...

... ache sta entrando nelle acque italiane davanti a Catania viene imposto di fermarsi in ... 'Ho chiesto di essere qui anche al ministro Pienatedosi' per fare il quadro sulla questionee ...A precisarlo è la Ong Sos. A bordo della nave, da 15 giorni, ci sono 179, di cui più di 100 minori non accompagnati e un bimbo di sette mesi. Sala: 'A Piantedosi chiederò un ...Primo provvedimento sulle navi delle ong con migranti a bordo: «A Humanity 1 che sta entrando nelle acque territoriali davanti a Catania - dice il ministro dell'Interno Matteo ...A due settimane dai primi soccorsi le quattro navi della società civile sono entrate in acque territoriali italiane dove secondo le direttive del Viminale verranno esaminati a bordo i casi di vulnerab ...