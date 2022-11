LIVE Milan-Spezia 1-0 | traversa di Leao!

(Di sabato 5 novembre 2022) Ilscende in campo per la 13ª giornata di Serie A e alle 20.45 ospita lo. San Siro torna a illuminarsi dopo la magica notte...

- Spezia chiude il sabato della 13esima giornata di Serie A e come sempre Calciomercato.com vi racconteràla moviola degli episodi arbitrali più discussi. Dirige l'incontro il signor ...A San Siro, il match valido per la 13ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Spezia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,e Spezia si affrontano nel match valido per la 13ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSpezia 1 - 0 MOVIOLA 1 Inizia il match 1 Occasione ...46' Destro di Origi al volo, palla al secondo anello. 45' Quattro minuti di recupero. 44' Lancio lungo di Ampadu per Nzola, Tatarusanu esce a vuota e per sua fortuna ...L'esperto di mercato fa il punto della situazione sui colloqui per il prolungamento del portoghese e parla di cifre ...