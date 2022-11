Kim Min-Jae | rubata l' auto della moglie a Napoli | è il secondo caso dopo Kvaratskhelia

(Di sabato 5 novembre 2022) È statal'del calciatore delKim Min-Jae parcheggiata a Posillipo. Sono in corso indagini per verificare le responsabilità del nuovo furto di...

E' andato a- Jae il premio come Giocatore del Mese di ottobre dell' Aic. 'E' un difensore moderno, o almeno così descriviamo quei difensori che amano difendere in avanti, dominare gli attaccanti ...Il difensore del NapoliMinjae è stato eletto dall'associazione calciatori come miglior giocatore del mese di ottobre. Comments commentsÈ stata rubata l'auto della moglie del calciatore del Napoli Kim Min-Jae parcheggiata a Posillipo. Sono in corso indagini per verificare le responsabilità del nuovo furto di ...Nuovo furto, dopo Kvaratskhelia anche Kim: ladri hanno rubato una 500 parcheggiata in centro città, vicino casa del giocatore ...