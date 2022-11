Incredibile in Polonia | gol spettacolare di Podolski | segna dalla sua metà campo | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di sabato 5 novembre 2022) Sono andate in scena oggi alcune partite della 16ª giornata del campionato polacco Ekstraklasa. A far parlare dellaè la retedi un giocatore del Gornik Zabrze. Lukasha infatti firmato una reteha calciatopropriae la palla è finita incredibilmente in rete lasciando tutti i presenti a bocca aperta. Lukasjust did this. pic.twitter.com/cRDCNseVr4 — Back Again W/Troopz Podcast (@backagain) November 5, 2022 L'articoloin, goldisua...