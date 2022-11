Auto blu | svolta sovranista a Palazzo Chigi | arrivano le Tipo

(Di sabato 5 novembre 2022)al parco macchine della presidenza del Consiglio. Per essere esatti è più corretto dire che il nuovo corso targato Giorgia Meloni privilegia chiaramente le«Made in Italy» rispetto a quelle straniere. È ancora fresco il ricordo della neo premier al suo esordio a, perla cerimonia della campanella, quando si è presentata a bordo di un'Alfa Romeo Giulia. Una classica berlina italiana, sportiva, prodotta nello stabilimento di Cassino e dotata delle due bandiere, il tricolore sul lato destro e quella con lo stemma della Repubblica sul lato guida. Adesso, la rivoluzione continua con la sostituzione di seiFord Focus con altrettante berline Fiat, ad alimentazione ibrida (benzina/elettricità). Non si tratta certo di «macchinoni». ...

Il Fatto Quotidiano

Fu importata anche dalla Francia, così come l'più lussuosa della linea: la 605 SV con V6 da 3 ... Una delle opzioni era la carrozzeria inTopazio con interni in pelle color crema. Lanciò anche ...... suona la campanella della scadenza del bollo o dell'RCe anche l'automobilista più accorto è ... Che siano strisceo parcheggi multipiano, poco importa: l'app permette di pagare con un click la ... “Auto blu sequestrate assegnate in modo discrezionale da Dogane”: lo stop del Tesoro Mopar “aggiorna” la Jeep d’epoca senza tradire il passato e la tradizione: dal 4 cilindri all’elettrico per l’auto storica che strizza l’occhio al futuro ...Le rilevazioni di Staffetta Quotidiana evidenziano una tendenza rialzista e il basso livello di scorte. Nel dettaglio i prezzi medi di benzina, Diesel, Gpl e metano auto e le previsioni ...