Ascolti tv di venerdì 4 novembre | come sono andati | Ecco i dati del prime time

Per il secondo giorno di seguito Rai 1 batte Canale 5 . Di seguito i dati Auditel di ieri,4 novembre 2022. Vince la prima serata di Rai1 con Tale e Quale Show che conquista 4.252.000 spettatori con il 24.7% di share. Insegue, con un risultato di tutto rispetto, Canale 5 con Viola ...Canale Cinque ieri sera4 novembre ha infatti risposto con l'ultima puntata di Viola come ... riuscendo a raccogliere come sempreimportantissimi. Per la precisione il varietà di RaiUno ...