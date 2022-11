Vertice Cina-Germania | Guerra in Ucraina | esclusa l’escalation nucleare

(Di venerdì 4 novembre 2022)sono contrarie all’uso di qualsiasi armanellain: lo ha detto il cancelliere tedesco Olaf Scholz incontrando i media a Pechino dopo gli incontri avuti con il presidente Xi Jinping e il premier Li Keqiang. “Qui intutti sanno che un’escalation dellainavrebbe conseguenze per tutti noi – ha detto Scholz -. Ecco perché è molto importante per me sottolineare che tutti dicono chiaramente che un’escalation attraverso l’uso di un’armatattica è”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

'Qui intutti sanno che un'escalation della guerra in Ucraina avrebbe conseguenze per tutti noi - ha detto Scholz - . Ecco perché è molto importante per me sottolineare che tutti dicono ...