Raffaella Carrà | altro omaggio toccante | “Una dea | le ho dedicato il libro”

Leggi su inews24

(Di venerdì 4 novembre 2022) Arriva unmolto significativo a, la grande protagonista del mondo dello spettacolo purtroppo scomparsa Ormai è passato più di un anno da quando la grandeci ha lasciati. Una delle donne rivoluzionarie per il mondo di TV e spettacolo, un simbolo per il nostro paese e non soltanto. Indimenticabili L'articolo proviene da Inews24.it.