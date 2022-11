Mattarella | Siamo abituati alla pace | ora si muore nel cuore d' Europa

4 Novembre, Sergioall'Altare della Patria esordio ue Giorgia Meloni a Bruxelles: prima uscita europea da premier "passato da onorare" Meloni all'Altare della Patria, omaggio al Milite ..."Ciabituati alla pace. L'Europa unita è stata per 70 l'antidoto più forte a egoismi e ... Lo ha detto il presidente Sergioparlando a Bari in occasione del 4 novembre .Il presidente della Repubblica a Bari per le celebrazioni del Giorno dell'Unità nazionale: "Il conflitto non risparmia i civili, c'è l'incubo di ulteriori scenari inimmaginabili fino a poche settimane ...Sergio Mattarella, nella giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate, parla della situazione internazionale spiegando che "Ci siamo abituati alla pace" grazie al fatto che "l'Europa unita è ...