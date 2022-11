Kim Min-Jae ha superato lo scetticismo

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 4 novembre 2022) Kim Min-Jae ha vinto il premio di calciatore del mese AIC di ottobre, raccogliendo quindi lo scettro da Marko Arnautovic, che aveva vinto a settembre. Kim Min-Jae è arrivato in estate in un misto di entusiasmo e. Quel particolare sentimento che si riserva ai giocatori esotici, che vorremmo che funzionassero ma che abbiamo la preoccupazione che possano essere un pensiero scemo, una sbandata estiva. Eppure Min-Jae aveva un curriculum promettente. 25 anni è l’età in cui un difensore entra nel proprio prime, e Min-Jae ci è arrivato attraverso un percorso inusuale forse per la nostra idea di un difensore di alto livello, passando dalla Corea alla Cina, e infine consacrandosi in Turchia, nel Fenerbahce, in uno degli ambienti più ostili d’Europa, dove si è guadagnato il soprannome pieno di street cred “Il mostro”. È un soprannome che descrive bene le sue doti ...