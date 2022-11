Cop27 | Greta Thunberg non sarà in Egitto | “Conferenza sul clima usate per fare greenwashing”

(Di venerdì 4 novembre 2022) “Non ci andrò per molte ragioni, ma lo spazio per la società civile quest’anno è molto limitato”. Lo ha detto, annunciando la decisione di non prendere parte alla 27esimadelle Nazioni Unite sul cambiamentotico () che si terrà a Sharm el-Sheikh, in, dal 6 al 18 novembre. “Le conferenze internazionali sulsonodalle persone al potere come opportunità per ottenere attenzione con tanti diversi tipi di”, ha aggiunto durante una presentazione del suo nuovo libro, Thete book, a Londra. La giovane attivista svedese ha criticato in generale le conferenze sulperché “non stanno davvero funzionando”. La...

