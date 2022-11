(Di venerdì 4 novembre 2022) Nel quotidiano assedio mediatico, si corre spesso il rischio di non riuscire ad afferrare tutti gli aggiornamenti di stato. A ...

Luce

Nel quotidiano assedio mediatico, si corre spesso il rischio di non riuscire ad afferrare tutti gli aggiornamenti di stato. A ...Nel quotidiano assedio mediatico, si corre spesso il rischio di non riuscire ad afferrare tutti gli aggiornamenti di stato. A ... "Chiamami", elogio a quello che (non) siamo diventati: il ritorno dei Coma_Cose - Luce L'Ucraina continua a fare richieste all'Italia. Zelensky si è detto soddisfatto della nuova presidente Giorgia Meloni. Ecco cosa si sono detti.