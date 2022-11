Calcio | Gasperini ' Col Napoli serve gran gara Muriel torna dopo sosta'

(Di venerdì 4 novembre 2022) "Senza coppe più tempo per prepararci ma avrei preferito giocarle" BERGAMO - "Ilè stato davvero sorprendente. Anche per ciò che hanno fatto vedere in Champions League, il valore mostrato lì è ...

Il tecnico dell'Atalanta Gian Pieroè intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli, gara in programma domani alle ore 18.00 al Gewiss Stadium: "Kvaratskhelia ...I nuovi hanno dato maggiore impulso" Mg Genova 21/12/2021 - campionato diserie A / Genoa - Atalanta / foto Matteo Gribaudi/Image Sport nella foto: Gian PieroGian Piero, ...c'ero già stato ed è una delle squadre che guardiamo di continuo perché dà l'idea di dove sta andando il calcio e quindi sono stati bravi i calciatori anche se negli ultimi minuti abbiamo concesso ...ROMA - Weekend da favola in Serie A: Atalanta-Napoli, Juventus-Inter e Roma-Lazio sono in particolare le tre gare di cartello di una giornata che potrebbe ...