Vaccino Covid | Aifa | “Circa 140mila sospetti eventi avversi su oltre 140 milioni dosi”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 3 novembre 2022) (Adnkronos) – Tra il 27 dicembre 2020, data di avvio della campagna vaccinale anti-, e il 26 settembre 2022, per i vaccini in uso in Italia sono arrivate all’Agenzia italiana del farmacoquasi(139.548) segnalazioni di sospetta reazione avversa su un totale di140disomministrate (140.689.690), di cui l’81,5% riferite anon gravi, come dolore in sede di iniezione, febbre, astenia/stanchezza, dolori muscolari. Il tasso di segnalazione è di 99ogni 100mila. E’ quanto emerge dal 13esimo Rapporto di farmacovigilanza sui vaccini-19, pubblicato dall’ente regolatorio nazionale. I dati raccolti e analizzati riguardano le segnalazioni di ...