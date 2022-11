Positivo a droga e alcol l’albanese che si è schiantato sulla via Emilia uccidendo moglie e tre bambini

(Di giovedì 3 novembre 2022) Il 32enne albanese alla guida dell’auto che domenica si è schiantataViacontro un rustico disabitato vicino a Reggioquattro persone, è risultatoall’e alla. È quanto è emerso dagli esami tossicologici eseguiti su Orjol Lame, ricoverato in gravi condizioni. Nell’incidenteViahanno perso la vita la 22enne compagna dell’uomo, il loro figlio di un anno e mezzo Mattias, il fratello e la sorella della giovane di 9 e 11 anni. Morta la mamma di 22 anni e i figli di 18 mesi, 9 e 11 anni Le analisi effettuate all’ospedale Santa Maria Nuova di Reggio, dove il giovane è ricoverato in condizioni critiche, nel reparto di Rianimazione, hanno riscontrato ...

E il mese di novembre si apre con la 23enne investita dall'auto di un coetaneo a Pieve del Grappa, nel Trevigiano, risultato poiad alcol e. Una dinamica che troppo spesso si ripete'. '...È risultatoagli esami tossicologici Orjol Lame, il 32enne alla guida dell'auto che domenica sera si è schiantata contro un rustico disabitato sulla via Emilia , fra Villa Gaida e Cadè, a Reggio Emilia. ...Due famiglie distrutte in una sola tragedia. Nell'incidente di ieri sera, sulla via Emilia tra Cadè e Villa Gaida, dove un'auto, con a bordo cinque persone, si è schiantata contro un'abitazione… Leggi ...ASCOLI - Movida di Halloween, i carabinieri di Ascoli hanno effettuato una campagna di controlli straordinari del territorio, mirati soprattutto alla ltta agli stupefacenti. Quattro auto ...