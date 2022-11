Pediatra Badolato | ' bambini hanno capacità innata di proteggersi da Covid'

"In termini di malattia - prosegue- la caratteristica peculiare dei bambini è la ...Covid - 19 con ricovero e talvolta necessità di ricorrere alla ventilazione meccanica - precisa il...Ai genitori, in tema di vaccinazioni,ricorda che 'non esiste al momento un vaccino che ... Dompé - Il periodo di pandemia ancora una volta ha messo in primo piano il ruolo delin ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...(Adnkronos) – “Di fronte a Covid-19 la risposta immunitaria di bambini e adulti è stata diversa e ci sono molte spiegazioni biologiche a riguardo, ma in sostanza si può solo sottolineare che i bambini ...