Luci d’Artista | sindaco di Salerno | “Montaggio tra dieci giorni”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 3 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Si accendono le, si spengono le polemiche. Almeno questo è l’obiettivo per il quale ildiVincenzo Napoli ha pubblicato un post sulla sua pagina Facebook questa mattina per annunciare l’avvio definitivo dell’istallazione del percorso luminoso atteso da imprenditori, cittadini e turisti. In deciso ritardo rispetto alle precedenti edizioni, ildiprenderà il via entro una decina di. La Giunta Comunale ha infatti approvato il progetto operativo dell’IREN con l’intento di inaugurare l’evento entro la prima settimana del mese di Dicembre. “Nei prossimisaranno definiti e comunicati con precisione il periodo e le modalità di svolgimento ...