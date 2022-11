Lei lo accetta? Formigli scatenato | cosa vuole da Nordio

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 3 novembre 2022) Nel monologo con cui ha aperto la puntata di PiazzaPulita di giovedì 3 novembre, Corradoha tirato in ballo due ministri, Matteo Piantedosi e Carlo. In particolare al ministro della Giustizia ha rivolto una domanda sul decreto legge riguardante i rave party: “Lei è un esponente di punta di questo governo,una norma così illiberale e autoritaria? Oppure deciderà di farsi sentire? Aspettiamo una risposta”.è apparso particolarmente arrabbiato e preoccupato per la norma anti-rave: “Quale urgenza c'era, quali orde di giovani deviati pronti a mettere a ferro e fuoco il nostro Paese in questo momento, tale da legittimare la scelta di un decreto legge. Considero il ministro Piantedosi una persona perbene, un bravo tecnico che ha sempre servito il Paese: ha condotto lo sgombero in modo ...