Calciomercato.com

tutte le notizie di- primavera Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie [ { "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "...Non è mai diventato un tecnico di punta neppure Massimo Oddo, mentre Albertoe Andrea Barzagli si dedicano ai giovani (il primo allena la Primavera del, il secondo è assistente delle ... Genoa, Gilardino: 'Felice di poter aiutare Blessin. Mancini sta facendo un ottimo lavoro' Alberto Gilardino, allenatore della Primavera del Genoa ed ex attaccante rossoblù, ha rilasciato un'intervista a primocanale.it, in cui ha parlato della sua esperienza nel settore giovanile e della ...Uno sprazzo di sole sul campo illumina il “Gambino” di Arenzano, dove il Genoa Primavera gioca e lotta per tornare nella serie A dei giovani. E questa è la casa di Alberto Gilardino, mister dei ...