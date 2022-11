Un’occupazione di studenti è banale | ma interromperla per il ponte è cretinaggine

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Non c’è niente di più difficile oggi che protestare. Intanto, bisognerebbe distinguere fra protesta e lamentela – il confine è sempre più labile, specie da quando i social hanno dato un megafono a ogni singola causa (e a ogni suo singolo effetto, anche minimo). Viviamo tempi in cui il distinguo si fa istanza, e il capriccio viene rivendicato come principio universale. Inoltre sempre più spesso posizioni apicali sono occupate da chi esercita il potere “contro”: di solito contro nemici immaginari, mulini a vento, o direttamente contro la realtà. La protesta dunque si è istituzionalizzata, ed è diventata conformista. Di più: con il populismo la protesta è diventata una forma di governo. Ed esprimere il proprio dissenso contro questa cultura dell’indignazione richiede un ripensamento radicale dell’antagonismo. Le forme di protesta sono oggi nelle migliori delle ipotesi banali; nelle ...