Quando Salvini era il re dei rave party ma tutti se ne sono dimenticati

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Il governo si è insediato, i sottosegretari di cui si vergognano li hanno infilati nelle pieghe dove non si notano troppo, le bollettesempre lì da pagare. Eccoci al nostro quotidiano bestiario di governo. GIORGIA, CON CHI CE L’HAI? Meloni: “Bollette insostenibili per milioni di famiglie e molte imprese, governo al lavoro per dare risposte immediate”. Hanno la maggioranza in Parlamento,al governo, lei/lui è presidente del Consiglio e capatrena. Esattamente a chi cazzo lo sta dicendo?ERA IL RE DEI«Finalmente torniamo a far rispettare le regole», tuona ancora. Ma evidentemente ce l’ha con sé stesso. Perché basta una sommaria consultazione degli archivi dei quotidiani per certificare cheagli Interni ...