L’incredibile alleanza tdella Gelmini con Salvini e Lerner in difesa dei “rave” droga-party…

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 2 novembre 2022) La “caciara” che la sinistra, con il Pd in testa, ha scatenato sulle norme antiparty, ha da ieri anche alcuni “vip” schierati indelle feste abusive a base di alcol e, da Fiorella Mannoia a Zerocalcare, oltre ai soliti noti Roberto Saviano e Gad, per non parlare del sempre sereno ed equilibrato Oliviero Toscano… La sinistra contro le norme antiparty schiera anche i vip “Il Governo ritiri il primo comma dell’articolo 434 bis di riforma del Codice Penale, è un gravissimo errore. Inon c’entrano nulla con una norma simile. È la libertà dei cittadini che così viene messa in discussione”, è stato l’ennesimo autogol di Enrico Letta, ieri pomeriggio, con una posizione che rivendica di fatto ladell’illegalità. Il governo, ...