La Gazzetta dello Sport

I primi segnali di futuro rassicurano. Alla Continassa restano tutti con i piedi per terra, ma a Vinovo la speranza è crescente. Il lavoro sui giovani che laporta avanti da un po' di anni comincia a dare i suoi frutti anche in funzione della prima squadra. Non è il punto d'arrivo: si tratta solo dei primi accenni di un'epoca nuova, che potrebbe ......che laacquisti anche un centrocampista, soprattutto se un elemento della rosa bianconera dovesse lasciare Torino. A tal riguardo l'impatto di Leandro Paredes alla Juventus non è stato, ... Juve, l’11 ideale del futuro ce l'hai già in casa