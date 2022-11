Festival della Scienza di Genova | conclusa l' edizione dei record

Un segno di ritorno alla normalità dopo i due anni di Covid arriva dai numeri importantiventesima edizione delScienza di Genova che, da giovedì 20 ottobre ad oggi, giorno di chiusura con la prima giornata autunnale di questo 2022, ha portato in 49 location cittadine 300 iniziative tra incontri, ...Tema centrale di Triangle of Sadness , ricompensato con la Palma d'Oro aldi Cannes 2022, ... Triangle of Sadness, la recensione: il naufragiosocietà Del resto, la componente satirica di ...Termina oggi l'edizione più emozionante di Lucca Comics & Games, che ha segnato il ritorno a una nuova normalità e ha riportato in città centinaia di migliaia di appassionati di ogni età, una gioiosa ...Il neosottosegretario al ministero della Cultura, Vittorio Sgarbi, pronto a creare un dipartimento ad hoc per la musica da affidare a Morgan.