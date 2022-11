Elenoire Ferruzzi | insulti e minacce di morte dopo il GFVip | «Mia madre è in ospedale per colpa vostra»

Leggi su blog.libero

(Di mercoledì 2 novembre 2022)è stata eliminata dalla casa del Grande Fratello Vip ed è tornata alla vita di tutti i giorni. L’ex concorrente è stata punita con l’eliminazione con televoto flash per il gesto dello sputo e delle frasi conttro Nikita Pelizon, ma la questione non sembra essere finita qui. In un post pubblicato su Instagram,ha denunciato di aver ricevuto, tanto da mandare lain. Stesso copione andato in scena per le eliminazioni di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini. Lo sfogo su Instagram Al termine dell’avventura al, terminata pertroppo presto rispetto a quanto avrebbe sperato, laracconta di essere stata travolta dae ...