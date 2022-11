Dimissioni Moratti | Fontana | Guarda a sinistra | Welfare a Bertolaso

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Leggi Anche Covid, Gimbe: 'Sanatoria per i no vax è un'amnistia diseducativa e anti - scientifica' Molteplici le ragioni della scelta della. 'Per rispetto dei cittadini - ha spiegato - con ...

13.38 Lombardia, si dimette la viceLa vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia, ha annunciato le sue. "E' venuto meno il rapporto di fiducia con il presidente Fontana",spiega. "Per rispetto dei cittadini,con senso di responsabilità, ho atteso l'esito delle ...di, la nota Letiziaha rotto così il silenzio degli ultimi giorni: 'Un forte segnale rispetto alle lentezze e alle difficoltà nell'azione di questa Amministrazione, che a ...Terremoto in Regione Lombardia: l’assessore al Welfare Letizia Moratti ha infatti rassegnato le sue dimissioni. Il passo indietro ufficializzato in una nota, dove si legge: “Di fronte al venir meno de ...Roma, 2 nov. (Adnkronos) – "Le dimissioni di Letizia Moratti confermano che il governo della Lombardia si sta spostando sempre più a destra. Non ci sono più i moderati e la gestione della regione è ...