Desire Cordero | l’allenamento in palestra è sexy | l’ex di Correa è da urlo

La Lazio Siamo Noi

Commenta per primo, modella ed ex compagna dell'attaccante dell'Inter Joaquin Correa , fa impazzire i suoi fan con una serie di scatti che le ritraggono in costume da bagno in spiaggia. 'Selvaggia e ...Commenta per primo, modella ed ex compagna dell'attaccante dell'Inter Joaquin Correa , fa impazzire i suoi fan con una serie di scatti che le ritraggono in costume da bagno in spiaggia. 'Selvaggia e ... Desirée Cordero dimentica Correa e ritrova il sorriso con un attore... - VIDEO La modella, ex compagna del calciatore dell'Inter Correa, fa sognare i social con le sue foto super sensuali. Ancora una volta Desire Cordero trova il modo di stupire tutti con i suoi scatti.