Clamoroso | Nunez picchia Elmas sotto gli occhi dell’arbitro Spunta un video che inchioda Stieler

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Darwincolpiscegli, il direttore di gara fa finta di non vedere. Episodio. Il Napoli esce a testa alta da Anfield, la squadra di Spalletti mantiene il primato del girone, il 2-0 del Liverpool è stato anche merito di un arbitraggio “casalingo”. Gli azzurri si sono visti negare un rigore solare per un fallo di Konate su Kvaratskhelia, al 9? il georgiano entra in area e cade dopo un contatto molto dubbio con , persi puó continuare a giocare, ma rivedendo le immagini c’erano tutti gli estremi per il penalty.e il VAR impegnati al 53?, quando Ostigard colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio piazzato e batte ...

Sky Sport

7,5 : forse avrebbe meritato più minuti e in questo modo il Liverpool avrebbe potuto ... Trova cinque vittorie su sei nel girone e solo un Napoligli nega il primo posto. Napoli: Meret 6 ...Ed invece è arrivato un altro k.o., il terzo in questo campionato, che ha del. Sì, perché ... Gomez, van Dijk, Robertson; Salah, Fabinho, Thiago Alcantara, Elliott; Firmino, Darwin. ... Ajax-Liverpool, Nunez colpisce il palo a porta vuota: l'errore è da non credere. VIDEO Vittoria importante ad Amsterdam per il Liverpool, 2° alle spalle del Napoli nel gruppo A. Netto il 3-0 all'Ajax con tre gol segnati in nove minuti tra primo e secondo tempo, ma a sorprendere è il cla ...Los dos exfutbolista ingleses, comentaristas en BT Sport, analizaron el inexplicable fallo del uruguayo a portería vacía en la noche de ayer en Ámsterdam.