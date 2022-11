Can Yaman e Francesca Chillemi | sui social cala il gelo I due attori hanno litigato? Il dettaglio che non sfugge ai fan

(Di mercoledì 2 novembre 2022) Canai ferri corti? I due, star della fiction Mediaset “Viola come il mare”,smesso di seguirsi sui. Dopo l’idillio mostrato in pubblico e il presunto flirt svelato da “Chi”, adesso nella coppia televisiva sarebbeto il. E ilnon è sfuggito ai più attenti. Cansono fidanzati? La notizia del flirt tra i due aveva creato non pochi problemi, dal momento che l’attrice non è single, ma sta da anni con Stefano Rosso, con cui ha una figlia. I duesono stati fotografati mentre uscivano dallo stesso portone «dopo aver trascorso una notte insieme», aveva scritto il magazine ...

